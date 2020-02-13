Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG259QM имеет частоту обновления до 280 Гц

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью TUF Gaming VG259QM, которая предназначена для работы в составе мощных игровых систем. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 280 Гц, системой ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync) для более плавного игрового процесса, фирменным набором средств ASUS GamePlus, технологиями Ultra-Low Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также гибкой регулируемой подставкой.