Игровой монитор ASUS VX279HG получил поддержку AMD FreeSync

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VX279HG, которая ориентирована на геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 1 мс, частотой обновления 75 Гц, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, яркостью 250 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 1000:1 и 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавности игрового процесса, системами Blue Light Filter и Flicker-free, фирменными инструментами ASUS GamePlus, а также разъёмами HDMI и D-Sub. Размеры монитора равны 622,6:441,3:210,1 мм. Цена новинки пока не сообщается.