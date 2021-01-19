Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 170 Гц представлен в России

Acer NITRO XV272UKV поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и обеспечивает потрясающую плавность в играх. Он также оснащен полным набором технологий Acer ViewCare для защиты глаз и комфорта пользователя. Настройки монитора заключены в экранном виджете Acer Display Widget.
Монитор имеет лаконичный и строгий дизайн. На задней панели расположены два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, четыре порта USB 3.0 формата Type-C и шесть портов USB-В. Круглая подставка с возможностью изменения угла наклона экрана не привлекает внимание, создавая ощущение комфорта и уюта.
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV уже доступен в России по рекомендованной розничной цене 31 990 рублей.