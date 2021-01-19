Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 170 Гц представлен в России

Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV с высокой частотой до 170 Гц и временем отклика 1 мс. Новинка имеет 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560x1440 пикселей. Модель имеет широкие углы обзора и качественную цветопередачу, охватывающей 95% гаммы DCI-P3.

Acer NITRO XV272UKV поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и обеспечивает потрясающую плавность в играх. Он также оснащен полным набором технологий Acer ViewCare для защиты глаз и комфорта пользователя. Настройки монитора заключены в экранном виджете Acer Display Widget.

Монитор имеет лаконичный и строгий дизайн. На задней панели расположены два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, четыре порта USB 3.0 формата Type-C и шесть портов USB-В. Круглая подставка с возможностью изменения угла наклона экрана не привлекает внимание, создавая ощущение комфорта и уюта.

Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV уже доступен в России по рекомендованной розничной цене 31 990 рублей.