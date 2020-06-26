Игровой монитор Acer Predator X25 с частотой обновления 360 Гц

Acer представила свой новый игровой монитор Predator X25. Это 24,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1,920 x 1080 пикселей и впечатляющей частотой обновления 360 Гц.

Монитор Acer поддерживает NVIDIA G-Sync, благодаря специальному модулю G-Sync. Вместе с высокой частотой обновления, пользователи должны испытать плавный игровой процесс и нулевой разрыв. Однако компьютер должен будет поддерживать частоту обновления, чтобы максимизировать ее, поэтому вам потребуется довольно мощная система.

Acer рекламирует то, что называется технологией AdaptiveLight, которая опирается на датчики для определения уровня внешнего освещения и автоматической настройки экрана для оптимальной яркости и цветовой температуры. Predator X25 имеет датчик приближения, который определяет, как долго вы сидите перед экраном, и отправляет напоминания об отдыхе. Сам дисплей IPS также имеет яркость 400 нит и 99 % покрытие цветового пространства sRGB.

В продаже Acer Predator X25 появится в четвёртом квартале этого года с ориентировочной ценой в $ 1100.