Игровой монитор Acer Predator X35 оценен в 230 тысяч рублей

Компания Acer дала старт российским продажам 35-дюймового изогнутого VA-монитора Predator X35, который предназначен для самых требовательных геймеров. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 200 Гц, временем отклика 4 мс и 2 мс в режиме Overdrive, радиусом изгиба 1800 мм, соотношением сторон 21:9, 512 зонами локальной динамической подсветки с яркостью до 1000 нит, поддержкой DisplayHDR 1000, 90-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, широкими углами обзора в 178° по горизонтали и вертикали, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync Ultimate, Flicker-Less и Ultra-Low Blue Light, двумя динамиками мощностью по 4 Вт, фоновой подсветкой на задней панели и разъемами USB 3.0. Цена монитора составляет 229 990 рублей.