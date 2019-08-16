Игровой монитор Gigabyte Aorus FI27Q

Gigabyte представила новый высококачественный монитор для геймеров - Aorus FI27Q. Наиболее важным нововведением является более высокая частота обновления: теперь она составляет 165 Гц вместо 144 Гц.

Новый 27-дюймовый экран имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей и основан на 10-битной (8-битной + FRC) IPS-панели от Innolux, которая обеспечивает 95% цветового спектра DCI-P3. Кроме того, Gigabyte утверждает, что время отклика 1 мс (мпрт) и поддержка FreeSync и HDR (DisplayHDR 400). Ножка регулируется по высоте, но её также можно наклонять и поворачивать.

Имеется регулируемая подсветка RGB сзади. Aorus FI27Q также имеет так называемый Aim Stabilizer, функция, которая должна уменьшать размытость изображения благодаря использованию вставки черной рамки (BFI). Знаменитый черный эквалайзер также не забыт производителем.

Еще одна функция монитора - панель инструментов: на экране отображается информация, например, о скорости, нагрузки и температуры процессора, видеокарты. Поскольку это отображается на экране через прошивку самого монитора.

С Gigabyte Aorus FI27Q проблемы с управлением и расположением OSD остались в прошлом, потому что с помощью функции OSD Sidekick можно настроить все параметры монитора с помощью мыши и клавиатуры. Обновления прошивки также предоставляются через это программное обеспечение, и новые функции могут быть добавлены позже. Однако под логотипом Aorus можно найти джойстик для более традиционного управления.