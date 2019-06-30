Игровой монитор Optix MPG341CQR и его функции

Фирменное программное обеспечение Gaming OSD предоставляет инновационные способы управления монитором. Например, функция распознавания лица позволяет автоматически изменять его параметры в соответствии с пользовательским профилем. Также приложение умеет настраивать яркость в зависимости от внешнего освещения, поддерживает горячие клавиши и голосовое управление, а также дает возможность запрограммировать встроенную подсветку монитора на индикацию определенных событий, происходящих в запущенной игре (технология SteelSeries GameSense).Игровой монитор Optix MPG341CQR был отмечен наградой «Лучший выбор» в категории «Игры и развлечения». Он получил изогнутый экран с кривизной 1800R, что обеспечивает эффект погружения. Благодаря разрешению UWQHD (3440х1440) и соотношению сторон 21:9 пользователи могут разместить на экране окно чата или стримингового сервиса одновременно с самой игрой. Остальные характеристики включают контрастность 3000:1, поддержку HDR 400, частоту обновления 144 Гц и время отклика 1 мс. Монитор также оснащён держателем для кабеля мышки и встроенной подставкой для веб-камеры.О стоимости новинки пока неизвестно.