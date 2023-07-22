Игровой монитор Thunderobot DF27C240L оценен в 24 тысячи рублей

Компания Thunderobot выпустила в России геймерский монитор DF27C240L, который основан на 27-дюймовой изогнутой VA-панели с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500 мм, временем отклика 1 мс, частотой обновления 240 Гц, максимальной яркостью 330 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, антибликовым покрытие, поддержкой DC Dimming для заботы о глазах пользователя, поддержкой технологии Adaptive Sync, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим и комплектным кабелем DisplayPort. Цена монитора в России составляет 24 тысячи рублей.