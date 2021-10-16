Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K

ViewSonic объявила о скором запуске нового 32-дюймового игрового монитора 4K с частотой 144 Гц в форме ViewSonic ELITE XG320U, который будет стоить 1000 долларов и будет доступен для покупки в течение ноября 2021 года. Игровой монитор предлагает собственное разрешение 4K Ultra HD, с частотой обновления 144 Гц и возможностью разгона до 150 Гц, время отклика 1 мс (MPRT) а также порт HDMI 2.1 для обеспечения совместимости с ПК и консолями следующего поколения, такими как PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

Игровой монитор TXG320U оснащен цветовым охватом VESA DisplayHDR 600 и Adobe 99% RGB, а также технологией квантовых точек и сертифицирован для AMD FreeSync Premium Pro и PureXP Motion Blur Reduction. Трехсторонний дизайн без рамок и окружающая светодиодная RGB-подсветка помогают создать идеальную игровую среду дома или на арене. Якорь для мыши без кабеля и усиленный крючок для наушников избавляют от беспорядка на столе. Для дополнительного комфорта во время марафона XG320U поддерживает комфорт для глаз, сертифицированный TÜV. Спроектированные с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, дисплеи обеспечивают широкий диапазон движений для идеального положения.
Комментарии и отзывы ViewSonic ELITE XG320U
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