Игровой монитор ViewSonic ELITE XG320U, 144 Гц, 4K …

Игровой монитор TXG320U оснащен цветовым охватом VESA DisplayHDR 600 и Adobe 99% RGB, а также технологией квантовых точек и сертифицирован для AMD FreeSync Premium Pro и PureXP Motion Blur Reduction. Трехсторонний дизайн без рамок и окружающая светодиодная RGB-подсветка помогают создать идеальную игровую среду дома или на арене. Якорь для мыши без кабеля и усиленный крючок для наушников избавляют от беспорядка на столе. Для дополнительного комфорта во время марафона XG320U поддерживает комфорт для глаз, сертифицированный TÜV. Спроектированные с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, дисплеи обеспечивают широкий диапазон движений для идеального положения.