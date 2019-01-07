Игровой ноутбук ASUS ROG Mothership

ASUS выпустила универсальный игровой ПК в форме ноутбука. ROG Mothership - один из первых игровых ноутбуков, использующих графические процессоры серии RTX 20 от NVIDIA, включая самую мощную модель 2080 Max-Q. У него 17,3-дюймовый дисплей 1080p с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и G-Sync от Nvidia.

Он оснащен недавно анонсированной мобильной версией графического процессора Nvidia RTX 2080 и лучшим в своем роде процессором Intel Core i9-8950HK, которые Asus разогнала до сверхскорости благодаря лучшему охлаждению, предлагаемому вертикальным дизайном. Хранилище обеспечивается массивом RAID 0 с тремя твердотельными накопителями NVMe и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, что дополняет внутреннее оборудование. Есть порт USB-C Thunderbolt 3, стандартный порт USB-C, четыре порта USB Type-A, HDMI, слот для SD-карты и порт Ethernet, а также, по-видимому, необходимые два 280-ваттных порта для зарядки, которые суперкомпьютерные игровые ноутбуки требуют этих дней.