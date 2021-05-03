Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 выйдет 11 мая

Тайваньский технологический гигант ASUS официально выпустил тизер, который показывает, что компания проведет мероприятие по запуску новых устройств 11 мая. Во время мероприятия компания представит новый игровой ноутбук, который будет называться ROG Zephyrus M16.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 будет оснащен процессором Intel Tiger Lake H45 11-го поколения. Ноутбук ROG Zephyrus M16 GU603HR будет оснащен еще не выпушенным процессором Intel Core i9-11900H, а также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070. Устройство оснащено также 32 ГБ памяти ОЗУ и 2 ТБ PCIe SSD. Игровой ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем WUXGA с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц.

Есть предположения, что компания также выпустит модели с процессорами Core i7-11800H, а также с графическими процессорами GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3060.