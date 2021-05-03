Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 выйдет 11 мая

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 будет оснащен процессором Intel Tiger Lake H45 11-го поколения. Ноутбук ROG Zephyrus M16 GU603HR будет оснащен еще не выпушенным процессором Intel Core i9-11900H, а также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070. Устройство оснащено также 32 ГБ памяти ОЗУ и 2 ТБ PCIe SSD. Игровой ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем WUXGA с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 165 Гц.
Есть предположения, что компания также выпустит модели с процессорами Core i7-11800H, а также с графическими процессорами GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3060.