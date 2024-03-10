Игровой ноутбук Acer Shadow Knight Qing Pro 2024 оценен от $835

Профильное издание ITHome сообщает, что в Китае в продажу поступил недорогой игровой ноутбук Acer Shadow Knight Qing Pro 2024. Новинка оснащается 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H или 10-ядерным Core i7-13620H, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop или GeForce RTX 4060 Laptop, системой охлаждения с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками, а также 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB. Конфигурация с Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ стоит 835 долларов, с i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и GeForce RTX 4060 Laptop – 945 долларов, а топовая версия с Core i7-13620H, 16 ГБ ОЗУ, SSD объемом 1 ТБ и GeForce RTX 4060 Laptop оценена в 1115 долларов.

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