Игровой ноутбук Alienware Area-51m получил 360-Гц экран

Компания Dell представила несколько обновленных игровых десктопов, ноутбуков и мониторов, которые выпускаются под брендом Alienware. Итак, системные блоки Aurora R11 и Aurora Ryzen Edition R10 получили новые видеокарты NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3090. Причем Dell улучшила графические адаптеры GeForce RTX 3080 и 3090, наделив их системами охлаждения с 10-мм тепловыми трубками и более эффективным обдувом.

Также был анонсирован ноутбук Alienware Area-51m, главной особенностью которого стал дисплей с частотой обновления 360 Гц. В его оснащение вошла видеокарта GeForce RTX 2080 и чипы Intel 10-го поколения. Цена на ноутбук начинается от 2720 долларов. Еще одной новинкой стал монитор Alienware 25 с разрешением Full HD, частотой обновления 360 Гц, поддержкой Reflex Latency Analyzer от NVIDIA и ценой в 900 долларов. Изогнутый Alienware 38 получил панель с диагональю 37,5 дюйма, разрешение WQHD+, поддержку G-Sync Ultimate и DisplayHDR 600, а также ценник в 1900 долларов. Наконец, 27-дюймовый монитор Alienware 27 может похвастаться разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц и поддержкой DisplayHDR 600. Его можно будет купить в ноябре за 1100 долларов.

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