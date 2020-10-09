Игровой ноутбук Alienware Area-51m получил 360-Гц экран

Также был анонсирован ноутбук Alienware Area-51m, главной особенностью которого стал дисплей с частотой обновления 360 Гц. В его оснащение вошла видеокарта GeForce RTX 2080 и чипы Intel 10-го поколения. Цена на ноутбук начинается от 2720 долларов. Еще одной новинкой стал монитор Alienware 25 с разрешением Full HD, частотой обновления 360 Гц, поддержкой Reflex Latency Analyzer от NVIDIA и ценой в 900 долларов. Изогнутый Alienware 38 получил панель с диагональю 37,5 дюйма, разрешение WQHD+, поддержку G-Sync Ultimate и DisplayHDR 600, а также ценник в 1900 долларов. Наконец, 27-дюймовый монитор Alienware 27 может похвастаться разрешением QHD, частотой обновления 240 Гц и поддержкой DisplayHDR 600. Его можно будет купить в ноябре за 1100 долларов.