Игровой ноутбук Gigabyte Aorus 17X оценен в 3900 долларов

Компания Gigabyte начала принимать предзаказы на геймерский ноутбук Aorus 17X, который может похвастаться видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и топовым процессором Intel Core i9-13900HX. Новинка также оснащается 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600 МГц, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, предустановленной ОС Windows 11 Pro, системой охлаждения с крупной испарительной камерой и четырьмя вентиляторами и комплектным адаптером питания мощностью 330 Вт. Масса ноутбука составляет внушительные 2,8 кг. Старт розничных продаж ноутбука запланирована на 8 февраля. Цена конфигурации с 32 ГБ ОЗУ составляет 3900 долларов.