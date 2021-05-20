Игровой ноутбук HP Victus 16 оценен в $800

Компания HP пополнила ассортимент недорогих игровых ноутбуков моделью Victus 16, построенной на чипах Intel Core 11-го поколения. Новинка характеризуется полноразмерной клавиатурой с цифровом блоком, 6-ядерным процессором Intel Core i5-11400H поколения Tiger Lake-H45 с частотой до 4,5 ГГц, от 8 ГБ ОЗУ DDR4-2993 в двух модулях по 4 ГБ, твердотельным NVMe-накопителем на 256 ГБ, видеокартами GeForce MX350, GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5500M, 16,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветовой палитры NTSC, гигабитный LAN-разъёмом, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, двумя динамиками Bang & Olufsen, одним интерфейсом USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort 1.4 и подзарядкой, одним интерфейсом HDMI 2.1, тремя портами USB Type-A, 3,5 мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 70 Втч. Ноутбук появится в продаже в июне по цене от 800 долларов.