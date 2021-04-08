Игровой ноутбук HYPERPC PLAY получил 165-Гц дисплей

Компания HYPERPC пополнила ассортимент ноутбуков моделью PLAY, которая предназначена для геймеров. Новинку оснастили дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3060, 3070 или 3080, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц, поддержкой двух твердотельных накопителей формата M.2 вместимостью по 2 ТБ, чипами Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7, массой 2,2 кг, толщиной 26 мм, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1440 точек, 100% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 165 Гц и временем отклика 3 мс. Также стоит отметить возможность нанести собственное изображения на верхнюю крышку посредством винилографии.