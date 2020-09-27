Игровой ноутбук Honor Hunter V700 появился в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам своего первого игрового ноутбука Hunter V700, который был представлен на прошлой неделе. Версия с Core i5-10300H, GeForce GTX 1660Ti и SSD вместимостью 512 ГБ оценена в 1026 долларов, вариант с Core i7-10750H, GeForce RTX 2060 и 512 ГБ на SSD будет стоить 1172 доллара, а топовая конфигурация с i7-10750H, GeForce RTX 2060 и 1 ТБ SSD обойдется в 1465 долларов.

Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 19,9 мм,16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, процессором Intel Core 10-го поколения (Core i5-10300H или i7-10750H), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, 3,5 мм разъемом и батареей на 56 Втч.