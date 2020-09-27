Игровой ноутбук Honor Hunter V700 раскупили за 3 минуты

Бренд Honor и компания Huawei похвастались бодрым началом продаж игрового ноутбука Honor Hunter V700. Отмечается, что первая партия была распродана в Китае через три минута после старта продаж. Как это обычно бывает, производитель не называет объем партии. Ноутбуки из следующей партии станут доступны для покупки 2 октября.

Новинка характеризуется алюминиевым корпусом толщиной 19,9 мм,16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, процессором Intel Core 10-го поколения (Core i5-10300H или i7-10750H), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, 3,5 мм разъемом и батареей на 56 Втч.
Комментарии и отзывы Honor Hunter V700
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