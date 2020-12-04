Игровой ноутбук Honor Hunter V700 вышел в России

Бренд Honor дал старт российским продажам игрового ноутбука Hunter V700, который пока доступен только в старшей версии с чипом Intel Core i7-10750H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 по рекомендованной цене в 159 900 рублей. Конфигурация с процессором Intel Core i5-10300H и графикой GeForce GTX 1660Ti выйдет позднее.

Напомним, что ноутбук также оснащается алюминиевым корпусом толщиной 19,9 мм,16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, 3,5 мм разъемом и батареей на 56 Втч.