Игровой ноутбук Honor Hunter V700 вышел в России

Бренд Honor дал старт российским продажам игрового ноутбука Hunter V700, который пока доступен только в старшей версии с чипом Intel Core i7-10750H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 по рекомендованной цене в 159 900 рублей. Конфигурация с процессором Intel Core i5-10300H и графикой GeForce GTX 1660Ti выйдет позднее.

Напомним, что ноутбук также оснащается алюминиевым корпусом толщиной 19,9 мм,16,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания, интерфейсом HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, 3,5 мм разъемом и батареей на 56 Втч.
Комментарии и отзывы Honor Hunter V700
Обзоры:
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Новости:
Ноутбуки на Windows 10 смогут запускать Android-приложения

Некоторое время назад мы уже писали о том, что разработчики операционной системы Windows 10 активно работ...
Покупатели новых MacBook столкнулись с неожиданной проблемой

Если вы следите за новостями на рынке электроники, то знаете, что компания Apple официально представила с...
Eluktronics представила игровые IPS ноутбуки с разрешением 4K

Eluktronics анонсировала игровые ноутбуки с IPS-дисплеем, разрешением 1440p и частотой обновления 165 Гц....
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArtОбзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Выпущена беспроводная игровая мышь Logit...
Выпущена беспроводная игровая мышь LogitLogitech быстро завоевывает огромную репутацию благодаря своим удивительным продуктам, обычно периферийны...
ASUS представила ExpertBook в Индии...
ASUS представила ExpertBook в ИндииСтоит отметить, что в последнее время все крупные производители электроники активно выпускают свои новинк...
Corsair выпустит беспроводную гарнитуру ...
Corsair выпустит беспроводную гарнитуру Corsair объявила о выпуске своей первой официально лицензированной гарнитуры для Microsoft® Xbox, Corsair...
Logitech K845 механическая клавиатура с ...
Logitech K845 механическая клавиатура с Компания Logitech представила механическая клавиатура с подсветкой. Logitech K845 выполнена в минималисти...
Компактный автомобильный сабвуфер Sony X...
Компактный автомобильный сабвуфер Sony XХорошая автомобильная аудиосистема может сделать вождение приятным, но большинство заводских аудиосистем ...
Состоялся анонс беспроводной мыши Corsai...
Состоялся анонс беспроводной мыши CorsaiCorsair анонсировала беспроводную мышь Katar Pro Wireless. Мышь игровая и основана на беспроводной технол...
Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную к...
Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную кНадежный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камере смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, кот...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евро...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евроКомпания Huawei выпустила в продажу смартфон Mate 30E Pro, который отличается от обычного Mate 30 Pro чип...
Samsung Galaxy M62 получит 256 ГБ флэш-п...
Samsung Galaxy M62 получит 256 ГБ флэш-пПрофильное издание Sammobile сообщило о том, что компания Samsung готовит к выходу смартфон с кодовым наи...
Линейка светильников Lightcycle Morph от...
Линейка светильников Lightcycle Morph отВ обширной линейке продуктов Dyson не так давно появилась инновационные светильников Lightcycle Morph. Пр...
A4 Bloody представила два новых игровых ...
A4 Bloody представила два новых игровых A4 Bloody расширяет линейку игровых кресел, представив два новых продукта. Игровые кресла GC-350 и GC-370...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные нау...
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные науНе так давно были представлены наушники Logitech Zone Wired с функцией шумоподавления. Ориентированы они ...
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor