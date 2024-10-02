Игровой ноутбук Infinix GT BOOK оценен в 120 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу геймерский ноутбук GT BOOK, который обойдется в 120 тысяч рублей за конфигурацию с процессором Intel Core i5-13420H, графическим адаптером NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Версия с Core i5-12450H, RTX 4060 с 8 ГБ памяти, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит 130 тысяч рублей.

Новинка также характеризуется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080точек, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и яркостью 300 нит, алюминиевым корпусом с адаптивной LED-подсветкой, массой 1,99 кг и толщиной 18,9 мм, батареей ёмкостью 70 Втч, поддержкой 190-Вт зарядки и системой охлаждения ICE Storm 3.0+ с двумя 11-см вентиляторами.

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