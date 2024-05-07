Игровой ноутбук Infinix GT Book получил CPU Core i9-13900H

Компания Infinix пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Infinix GT Book, которая среди прочего получила алюминиевый корпус массой 1,99 кг. Новинка также характеризуется чипами Intel Core i5-12450H, Core i5-13420H, Core i7-13620H и Core i9-13900H, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 4050, RTX 4080 и RTX 4060, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, яркостью до 300 нит, кадровой частотой обновления 120 Гц и 100% покрытием цветового пространства sRGB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E или Wi Fi 6, стереодинамиками, настраиваемой RGB-подсветкой, веб-камера 1080p, батареей ёмкостью 70 Втч, адаптером питания мощностью 190 Вт, полнофункциональным интерфейсом USB Type-C, портами USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, ридером карт SD и 3,5-мм гнездом для наушников. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.