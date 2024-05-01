Игровой ноутбук Infinix GT Book получит CPU Core i9-13900H

Компания Infinix раскрыла некоторые характеристики и дизайн геймерского ноутбука Infinix GT Book, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, лэптоп оснастят 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 16-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, клавиатурой с подсветкой, аккумулятором ёмкостью 70 Втч, зарядным устройством мощностью 190 Вт, системой охлаждения с двумя вентиляторами ICE Storm 3.0 и корпусом массой 1,99 кг. Ориентировочная цена ноутбука пока не раскрывается.

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