Игровой ноутбук Lenovo GeekPro G5000 показали на фото

Все геймеры знают о существовании игровой линейки ноутбуков Lenovo Legion, а совсем скоро китайский производитель выпустит еще одну серию – GeekPro G5000. Она также будет предназначена для геймеров, но окажется доступнее. В иерархии игровых решений Lenovo GeekPro G5000 займет место за Legion 9000K, 9000P, 9000X и 7000P. Предполагается, что в составе грядущих новинок будут использоваться чипы Intel Core тринадцатого поколения и графический адаптер GeForce RTX 4050. Что до дизайна, то перед нами классический геймерский ноутбук с крупными вентиляционными отверстиями сзади и сбоку, а также множеством интерфейсом.