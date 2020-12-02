Игровой ноутбук Lenovo Legion 5 выпущен в Индии

Технологический гигант Lenovo выпустил игровой ноутбук Legion 5 для индийского рынка.

Ноутбук Lenovo Legion 5 Gaming для Индии оснащен процессором Ryzen 5 4600H. Данная версия модели на базе Ryzen 5 будет продаваться по розничной цене 1030 долларов США в Индии.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым антибликовым дисплеем IPS с разрешением Full-HD 1920 x 1080 пикселей. Дисплей также поддерживает частоту обновления 120 Гц. Процессор поддерживает 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti имеет 4 ГБ памяти GDDR6. Для хранения в Legion 5 установлен твердотельный накопитель M.2 PCIe 3.0 × 4 NVMe емкостью 256 ГБ, а также жесткий диск емкостью 1 ТБ. Ноутбук также оснащен стандартными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Ноутбук обеспечивает до 8 часов автономной работы при использовании в гибридном режиме.