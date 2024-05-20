Игровой ноутбук Lenovo Legion Y7000 2024 оценен в 965 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Y7000 2024, которая уже доступна для предварительного заказа на местном для производителя китайском рынке по цене в 965 долларов. Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, 24 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельный накопителем вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 300 нит, интерфейсом USB-C с поддержкой 140-Вт зарядки, разъемами USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1, портом RJ 45, 3,5-мм гнездом для наушников и системой охлаждения с двумя вентиляторами.