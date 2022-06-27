Игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000K оснащен процессором Intel Core i9-12900HX

Компания Lenovo намерена выпустить флагманский игровой ноутбук Legion Y9000K.

Он оснащен процессором Intel Core i9-12900HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. В ноутбуке используется материнская плата HM670, она позволяет дополнительно установить память DDR5-4800 объемом 32 ГБ для ноутбуков. Y9000K будет поддерживать разгон памяти DDR5 до 5400 МГц. Кроме того, в модель можно установить два SSD-накопителя PCIe 4.0.

Lenovo Legion Y9000K оснащен аккумулятором на 99 Втч. Ноутбук получил 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления до 240 Гц, яркостью 500 нит и коэффициентом контрастности 1200:1. Дисплей обеспечивает 100% цветовой охват. Ноутбук имеет размеры 358,1 х 263,5 х 19,4 мм при весе 2,33 кг. Он поддерживает два порта Thunderbolt 4, порт HDMI, сетевой порт RJ-45 и порт USB-C, обеспечивающий зарядку мощностью 135 Вт. Стоимость ноутбука варьируется от 3000 до 4000 долларов.

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