Игровой ноутбук MAIBENBEN X16D оценен в 129 тысяч рублей

Компания MAIBENBEN выпустила на российский рынок геймерский ноутбук X16D, который основан на 16-ядерном процессоре Intel Core i7-12850HX с тактовой частотой до 4,8 ГГц и TDP от 55 до 125 Вт. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR6 и TGP 140 Вт, 16 ГБ ОЗУ DDR5 (4800 МГц) с функцией расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, слотом для второго SSD M.2 2280 PCIe 4.0, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 500 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, антибликовым покрытием и технологией DC Dimming, корпусом из алюминия и пластика, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, батареей ёмкостью 60 Втч, интерфейсами HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a, RJ45, USB-A 3.2 Gen1 и USB-C (Gen1 и Gen2), двумя 2-Вт стереодинамиками, RGB-клавиатурой, а также предустановленной Linux или Windows 11 Home. Цена ноутбука составляет 129 тысяч рублей.