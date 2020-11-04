Игровой ноутбук MSI GE66 Raider Valhalla Limited Edition оценен в $2580

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью GE66 Raider Valhalla Limited Edition, которая приурочена к выходу игры Assassin's Creed Valhalla. Лэптоп выйдет в двух версиях: старшая GE66-10SF-999JP появится в продаже 10 ноября, а младшая GE66-10SE-888JP – 12 ноября. Цены составляют 2580 и 2200 долларов соответственно. К сожалению, ноутбук отмечен как эксклюзив для японского рынка.

Старшая модель оснащается 32 ГБ оперативной памяти, видеокартой GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а младшая получила 16 ГБ ОЗУ и графику GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Обе новинки характеризуются 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 240 Гц, 8-ядерным чипом Intel Core i7-10875H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, NVMe-накопителем на 1 ТБ, тремя разъемами USB 3.1 (один USB Type-C выполняет функции DisplayPort), двумя разъёмами USB 3.0, одним интерфейсом mini-DisplayPort и одним HDMI, картридером, адаптерами Wi-Fi 6, Bluetooth 5, гигабитным сетевым разъемом и батареей ёмкостью 99,9 Втч.