Игровой ноутбук MSI GE66 Raider Valhalla Limited Edition оценен в $2580

Старшая модель оснащается 32 ГБ оперативной памяти, видеокартой GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а младшая получила 16 ГБ ОЗУ и графику GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Обе новинки характеризуются 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 240 Гц, 8-ядерным чипом Intel Core i7-10875H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, NVMe-накопителем на 1 ТБ, тремя разъемами USB 3.1 (один USB Type-C выполняет функции DisplayPort), двумя разъёмами USB 3.0, одним интерфейсом mini-DisplayPort и одним HDMI, картридером, адаптерами Wi-Fi 6, Bluetooth 5, гигабитным сетевым разъемом и батареей ёмкостью 99,9 Втч.