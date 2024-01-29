Игровой ноутбук Mаchenike Dawn 15 Mate оценен в $835

Компания Mаchenike пополнила ассортимент ноутбуков моделью Mаchenike Dawn 15 Mate, которая основана на дебютном китайском рынке в 835 долларов. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB, 8-битной глубиной цвета и яркостью 350 нит, 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA Geforce RTX 4060 8ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, корпусом из авиационного алюминиевого сплава с габаритами 361:241:27,9 мм и массой 2,3 кг, полноразмерной клавиатурой с цветной подсветкой и системой охлаждения с двумя вентиляторами.

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