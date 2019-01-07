Игровой ноутбук Odyssey от компании Samsung

Компания Samsung готовят выпустить новый игровой ноутбук Odyssey.

Это будет их первый ноутбук, с графикой NVIDIA RTX 2080. Как и другие ноутбуки с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 20, Odyssey оснащен 15,6-дюймовым экраном 1080p с частотой 144 Гц и поддержкой GSYNC. Как и настольные графические процессоры RTX, мобильный RTX 2080 будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.

Это может сделать освещение более реалистичным в поддерживаемых играх. Odyssey оснащен процессором Intel Core i7 8-го поколения с шестнадцатеричным процессором, 16 ГБ оперативной памяти и поддержкой двух твердотельных накопителей NVMe и одного портативного жесткого диска. Он также будет иметь множество портов, в том числе три традиционных порта USB 3.0, 1 USB-C, Ethernet и HDMI.