Игровой ноутбук Razer Blade Pro 17 получил экран с частотой 240 Гц

Компания Razer пополнила ассортимент игровых ноутбуков Blade Pro 17 новой модификацией, которая отличается дисплеем с более высокой частотой обновления. Итак, новинка характеризуется 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой 240 Гц, яркостью 300 кд/м2 и 100-процентным охватом sRGB, 6-ядерным чипом Intel Core i7-9570H, видеокартами GeForce RTX 2070 или RTX 2080 в энергоэффективных версиях Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2667, твердотельным накопителем PCIe NVMe вместимостью 512 ГБ, 2,5-гигабитным сетевым интерфейсом для проводного подключения, беспроводным Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также аккумулятором на 70,5 Втч.

Версия Blade Pro 17 с 240-Гц панелью и графикой GeForce RTX 2070 Max-Q оценена в 2800 долларов, а вариант с GeForce RTX 2080 Max-Q обойдется в 3200 долларов.