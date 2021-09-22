Игровой ноутбук Redmi G 2021 оценен в $880

Компания Redmi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi G2021, которая предназначена для геймеров. Новинка получила 16,1-дюймовый IPS-дисплей с кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с пятью тепловыми трубками и двумя кулерами, полноразмерную клавиатуру с настраиваемой подсветкой, интерфейсы HDMI 2.0, Mini Display Port 1.4, USB 3.2 Gen2 и USB-C, поддержку Wi-Fi 6, предустановленную Windows 10, 16 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, поддержку звука DTS: X Ultra и батарею ёмкостью 80 Втч.

Версия с процессором AMD Ryzen 7 5800H, графическим адаптером GeForce RTX 3060 c TDP 130 Вт и блоком питания на 230 Вт оценена в 1090 долларов, а вариант с чипом Intel Core i5-11260H, GeForce RTX 3050 и блоком питания на 180 Вт обойдется в 880 долларов.