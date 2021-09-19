Игровой ноутбук Redmi G 2021 получит поддержку DTS: X Ultra

Компания Xiaomi опубликовала очередную порцию подробностей об игровом ноутбуке Redmi G 2021, официальная презентация которого состоится 22 сентября. Итак, лэптоп сможет похвастаться продвинутой акустической системой с поддержкой звука в формате DTS:X Ultra. Ранее сообщалось, что ноутбук получит восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H c тактовой частотой от 3,2 до 4,4 ГГц и TDP до 54 Вт, полнофункциональную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060, потребляющую до 130 Вт, 16-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц и продвинутую систему охлаждения Hurricane Cooling 3.0 с двумя крупными вентиляторами, пятью медными тепловыми трубками, четырьмя вентиляционными отверстиями и несколькими радиаторами.