Игровой ноутбук Tuxedo Stellaris 15 оценен в 1800 долларов

Компания Tuxedo Computers пополнила ассортимент ноутбуков моделью Stellaris 15 третьего поколения, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 240 Гц или WQHD с частотой обновления 165 Гц, процессорами AMD Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX, а также Intel Core i7-11700H, дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти, двумя твердотельными накопителями формата М.2, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, поддержкой Wi-Fi 6 AX200 и Bluetooth 5.1, разъемами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen1 Type-A, Thunderbolt 4 (у варианта на чипе Intel) и операционной системой на ядре Linux. Цена на ноутбук стартует с 1800 евро.

Комментарии и отзывы Tuxedo Stellaris 15
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