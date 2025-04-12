Игровой ноутбук XMG PRO 16 оценили в 2000 евро

Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков моделью XMG Pro 16, которая основана на производительных чипах Intel Core i9-13900HX или Core Ultra 9 275HX. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5 CSODIMM с частотой до 6400 МГц и встроенным тактовым генератором, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 500 ГБ или 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц и пиковой яркостью 500 нит, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7, системой охлаждения с двумя 80-мм вентиляторами, сотней медных ребер и фазовой термопастой Honeywell PTM7958, батареей ёмкостью 99,8 Втч, 140-Вт адаптером питания, интерфейсами Mini DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, LAN на 2,5 Гб/с, USB-A и USB-С. Ноутбук оценен от 2000 до 2500 евро в зависимости от конфигурации.