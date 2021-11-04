Игровой смартфон ASUS ROG 5s Pro представили в Европе

Компания ASUS объявила европейские цены на игровой смартфон ROG 5s Pro, который вышел на Тайване еще в августе этого года. По крайней мере в Великобритании аппарат с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценен в 1100 фунтов стерлингов, а ROG 5s с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти – 1000 фунтов стерлингов.

Напомним, что смартфоны оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888+, до 18 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ памяти флеш-памяти UFS 3.1 у старшей модели, 6,78-дюймовым дисплеем Super AMOLED c частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, задержкой 24 мс, разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой HDR10+, 151% охватом цветовой палитры sRGB и 111% – DCI-P3. Также отметим наличие цветного PMOLED-экрана на задней панели и поддержку внешних USB-накопителей в формате NTFS. При этом ROG Phone 5s Pro отличается двумя сенсорными датчиками на задней панели, а ROG Phone 5s – ультразвуковыми наплечными кнопками AirTrigger 5.