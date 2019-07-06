Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 дебютирует 23 июля

В прошлом месяце издание Digitimes сообщило, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 покажут 23 июля. Сегодня производитель официально подтвердил эту дату.

Презентация пройдёт в Китае. Новинку покажут совместно с компанией Tencent, которая занималась оптимизацией устройства под игры.

Если верить утечкам, смартфон выйдет в двух версиях. Они будут отличаться мощностью быстрой зарядки. В младшей модели установят 18-ваттную, а в старшей — 30-ваттную. Кроме этого, будут ещё отличия, но какие именно — неизвестно. ASUS ROG Phone 2 приписывают 7-нанометровый процессор Snapdragon 855 с разогнанной частотой, до 12 ГБ ОЗУ, двойную или тройную камеру и аккумулятор на 4000-5000 мАч. Главной особенностью новинки станет дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Для сравнения, в предыдущей модели был установлен экран на 90 Гц. Ценник смартфона, если верить слухам, будет стартовать от 650 долларов США.