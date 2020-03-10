Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 получил Android 10

Компания ASUS объявила о выходе обновления до Android 10 для геймерского смартфона ROG Phone 2, который уже несколько месяцев занимает первое место в международном рейтинге бенчмарка AnTuTu. Отметим, что обновление распространяется по воздуху, а его объем составляет 1 ГБ.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и задержкой 1 мс, фронтальными стереодинамиками с поддержкой DTS: X Ultra, дополнительными кнопками AirTriggers, двумя вибро-моторами, 3,5 мм разъемом для наушников, четырьмя микрофонами, чипсетом Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, двойной камерой с датчиками на 48 Мп (Sony IMX586) и 13 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, вентиляционными отверстиями, кулером AeroActive Cooler II второго поколения, аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также различными аксессуарами.