Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 выйдет в двух версиях

Компания ASUS уже 23 июля в Китае анонсирует второе поколение игрового смартфона ROG Phone. Сейчас новинку заметили в базе данных регулятора China Compulsory Certification (3C).

Сертификация раскрыла, что смартфон выйдет в двух версиях с номерами моделей I001DA и I001DB. Первая получит быструю зарядку на 18 Вт, как у флагмана Asus ZenFone 6, а вот вторая на 30 Вт. Для сравнения, его конкуренты Nubia Red Magic 3 и Xiaomi Black Shark 2 имеют мощность быстрой зарядки поменьше: 27 Вт и 25 Вт соответственно.

Других подробностей о новом смартфоне в документах нет, но мы уже знаем, что главной особенностью устройства будет дисплей с частотой обновления кадров 120 ГГц. Кроме этого, ASUS ROG Phone 2 приписывают 7-нанометровый процессор Snapdragon 855 с разогнанной частотой, до 12 ГБ ОЗУ, тройную камеру и аккумулятор на 4000-5000 мАч. Над игровыми возможностями устройства работает компания Tencent. Ценник смартфона будет стартовать от 650 долларов США.