Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2

Под стать начинке и аккумулятор: ёмкости в 6000 мАч должно хватить на многие часы виртуальных развлечений. Если игровой сеанс затянется, зарядный кабель процессу не помешает — он расположен на боковой грани корпуса. Быстро «заправить» аппарат поможет фирменный блок питания мощностью 30 Вт с поддержкой стандартов Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0.Выжать из смартфона максимум fps помогает новейший процессор Snapdragon 855 Plus в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Производительности такого железа хватит с запасом на несколько лет даже для требовательных 3D-шутеров. Чтобы охладить горячий пыл гаджета, производитель укомплектовал его фирменным съёмным кулером Aero Active.6,59-дюймовый AMOLED-дисплей новинки выдаёт чёткую и яркую картинку с частотой обновления 120 Гц — такой «легальный чит» позволяет прицелиться раньше и точнее соперника. За качество звучания в мобильных блокбастерах отвечают встроенные стереодинамики, а для удобства управления на торцах корпуса предусмотрены программируемые сенсорные триггеры.Стоимость новинки составит 490 долларов.