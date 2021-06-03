Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 оценен в 90 тысяч рублей

Компания ASUS дала старт приему российских предзаказов геймерского смартфона ROG Phone 5, который пока доступен в версии с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 90 тысяч рублей. Варианты на 8/128 ГБ за 73 тысячи и 12/256 ГБ за 80 тысяч рублей выйдут позднее. Бонусом предзаказа станут наушники ASUS ROG Cetra II Core, которые сами по себе продаются за 2250 рублей.

Главными особенностями новинки являются топовый процессор Snapdragon 888, 6,78-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, быстрая оперативная память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт, селфи-камера на 24 Мп, а также тройная тыльная камера разрешением 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.