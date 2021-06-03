Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 оценен в 90 тысяч рублей

Главными особенностями новинки являются топовый процессор Snapdragon 888, 6,78-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, быстрая оперативная память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, быстрая зарядка мощностью 66 Вт, селфи-камера на 24 Мп, а также тройная тыльная камера разрешением 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.
Компания ASUS дала старт приему российских предзаказов геймерского смартфона ROG Phone 5, который пока доступен в версии с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 90 тысяч рублей. Варианты на 8/128 ГБ за 73 тысячи и 12/256 ГБ за 80 тысяч рублей выйдут позднее. Бонусом предзаказа станут наушники ASUS ROG Cetra II Core, которые сами по себе продаются за 2250 рублей.