Игровой смартфон ASUS ROG Phone 6D представят 19 сентября

Компания ASUS объявила, что её новый геймерский смартфон ROG Phone 6D будет официально представлен на мероприятии 19 сентября. От выпущенного ранее ROG Phone 6 будет отличаться однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000+ вместо Snapdragon 8 Plus Gen 1. Данная платформа набирает в одноядерном испытании Geekbench 1300 баллов, а в многоядерном – 4300 баллов. Предполагается, что остальные параметры ROG Phone 6D унаследует от предшественника – это дисплей Samsung E4 с кадровой частотой 165 Гц, основная камера с главным 50-Мп датчиком изображения Sony IMX766 и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Ориентировочная цена грядущей новинки пока не приводится.