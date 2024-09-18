Игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro засветился в сети

Китайский информатор WhyLab сообщает, что геймерский смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro прошел сертификацию в одном из местных регуляторов. Это значит, что аппарат готов к выходу. Предполагается, что смартфон представят в январе 2025 года, ровно через год после выхода предыдущего поколения. Регулятор подтвердил наличие поддержки 65-Вт проводной зарядки и модема 5G. В качестве аппаратной основы наверняка выступит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Напомним, что ASUS ROG Phone 8 Pro оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 15 Вт соответственно, а также полноценной защитой от пыли и воды (IP68).