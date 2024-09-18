Игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro засветился в сети

Китайский информатор WhyLab сообщает, что геймерский смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro прошел сертификацию в одном из местных регуляторов. Это значит, что аппарат готов к выходу. Предполагается, что смартфон представят в январе 2025 года, ровно через год после выхода предыдущего поколения. Регулятор подтвердил наличие поддержки 65-Вт проводной зарядки и модема 5G. В качестве аппаратной основы наверняка выступит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Напомним, что ASUS ROG Phone 8 Pro оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 15 Вт соответственно, а также полноценной защитой от пыли и воды (IP68).
Samsung Galaxy S25 Ultra не получит серьёзного апгрейда сист…
Вчера появилась информация от достаточно надёжных источников о том, что только смартфон Galaxy S25 Ultra …
Смартфон Realme P2 Pro 5G оценили в 260 долларов …
Компания Realme объявила цену на представленный сегодня смартфон P2 Pro 5G. Новинку оценили в 260, 300 и …
OnePlus Nord 4 оценили в 500 евро …
Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня OnePlus Nord 4, который оценен на глобальном рынке …
OnePlus Nord 4 получит четыре года обновлений ОС…
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне Nord 4, официальный релиз которого состоит…
В Google Maps на iOS появился спидометр…
Сегодня западные журналисты сообщили довольно приятную для автомобилистов новость — компания Google након…
Realme представила зарядку 320W SuperSonic Charge…
Вчера компания Realme подробно рассказала о новой технологии зарядки мощностью 320 Вт, которую компания р…
Samsung Galaxy S25 Ultra получит слишком слабую батарею…
Сегодня появилась информация о ёмкости аккумулятора будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ul…
Смартфон Huawei Mate 70 получит 3D-зум …
Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 70, которая …
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor