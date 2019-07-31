Игровой смартфон ASUS ROG Phone II

2019-07-31, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Игровой смартфон ASUS ROG Phone II; [73]
Сердцем ASUS ROG Phone II стал мобильный процессор Snapdragon 855 Plus. Оперативной памяти предусмотрено 12 Гб, а встроенной – 256/512 Гб. Емкость АКБ составила 6000 мАч. За 58 минут аккумулятор заряжается до 4000 мАч благодаря поддержке QC 4.0 мощностью 30 Вт.Новинка обзавелась стереодинамиками, дополнительным USB-C портом сбоку и триггерами Air Triggers. Также можно отметить разъем для наушников и четыре микрофона. На тыльной панели установлены двойная основная камера с разрешением 48 Мп + 13 Мп и логотип ROG с подсветкой. Разрешение камеры для селфи составляет 24 мп.ASUS ROG Phone II оснащен AMOLED экраном диагональю 6,59 дюйма с разрешением FHD + и встроенным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления – 120 Гц. Доступны режимы 60 Гц и 90 Гц. Дисплей превышает границы цветового пространства DCI-P3 (108%). Частота работы сенсорного датчика – 240 Гц.О стоимости новинки пока неизвестно.


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