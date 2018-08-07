Игровой смартфон Asus ROG Phone продают в Финляндии за 1000 евро

Финский онлайн-магазин Telia начал принимать предварительные заказы на игровой смартфон Asus ROG Phone, который был представлен в июне на выставке Computex 2018. Официальная цена смартфона пока не называется, однако в Telia оценили его на 1000 евро. Стоить заметить, что в Финляндии большие налоги, а бонусом предзаказа выступает гарнитура ROG Delta Headset, которая сама по себе стоит 190 долларов. Скорее всего, в остальных регионах аппарат будет стоить дешевле.

Напомним, что Asus ROG Phone получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 845 с частотой от 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную 12+8 Мп и 8-Мп фронтальную камеры, фронтальные стереодинамики, аккумулятор на 4000 мАч, двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём, док-станцию для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на телевизор, а также док со вторым дисплеем.