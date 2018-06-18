Игровой смартфон Asus ROG Phone выйдет в Европе

Сетевые источники поделились подробностями о релизе представленного на выставке Computex 2018 игрового смартфона Asus ROG Phone. Изначально предполагалось, что аппарат выйдет только на тайваньском рынке, но по новым данным аппарат выпустят в США, Европе и даже в Индии. Последняя, между прочим, является вторым по величине рынком смартфонов в мире. И ни один из ранее вышедших игровых смартфонов (Razer Phone, Nubiа Red Magic и Xiaomi Black Shark) в этой стране не продается. Индийские продажи могут стартовать в сентябре этого года.

Напомним, что Asus ROG Phone получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 845 с частотой от 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную 12+8 Мп и 8-Мп фронтальную камеры, фронтальные стереодинамики, аккумулятор на 4000 мАч, двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём, док-станцию для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на телевизор, а также док со вторым дисплеем.