Игровой смартфон Asus Zenfone Max Pro M2 получит АКБ на 5000 мАч

Компания Asus опубликовала тизер смартфона Asus Zenfone Max Pro M2, который подтверждает наличие у него аккумулятора на 5000 мАч. Напомним, что этому игровому смартфону прочат поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0, технологию, повышающую производительность в играх, 6,3-дюймовый дисплей, не самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и 5 Мп и одним из объективов с диафрагмой F/1,8, фронтальную камеру на 13 Мп, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Официальная презентация ожидается 11 декабря.