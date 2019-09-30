Игровой смартфон Black Shark 2 Pro выходит в Европе

Компания Xiaomi объявила дату европейского релиза игрового смартфона Black Shark 2 Pro, который был представлен еще минувшим летом. Новинка станет доступна в рамках флеш-распродажи 9 октября, но цена смартфона пока не раскрывается. Ясно одно, она точно будет выше, чем в Китае, где за базовую версию просят 435 долларов. В достоинства Black Shark 2 Pro можно записать топовый процессор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, скоростью отклика на нажатие 34,7 мс, поддержкой технологии DC Dimming 2.0 и Magic Press 2.0, двойную камеру и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт.