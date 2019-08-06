Игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Black Shark 2 Pro стал вторым в мире смартфоном, построенным на базе флагманской мобильной платформы Snapdragon 855 Plus. Еще одной особенностью аппарата стала функция локального затемнения экрана, обеспечивающая практически полное отсутствие мерцания даже при минимальном уровне яркости.Ли Нан отмечает поддержку в Black Shark 2 Pro распознавания дисплеем силы нажатия и сравнил ее с таковой у iPhone. Аналог 3D Touch в сочетании с гироскопом позволяет комфортнее управлять персонажам в играх и единственным Android-смартфоном, где эта функция реализована, по словам главы Meizu, стал Black Shark 2 Pro. Упомянул Ли Нан и поддержку частоты обновления сенсорного слоя дисплея в 240 Гц, также сравнив данную особенность устройства с iPhone, частота обновления которого составляет 120 Гц, что свидетельствует о преимуществе Android-гаджета.Стоимость новинки составит 580 долларов.