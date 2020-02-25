Игровой смартфон Black Shark 3 Pro протестировали в AnTuTu

Один из руководителей бренда Black Shark поделился скриншотом с результатом еще не представленного смартфона Black Shark 3 Pro в популярном бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 620 952 балла, что является лучшим результатом на сегодня. Два других рекордсмена iQOO 3 и ASUS ROG Phone 2 имеют 597 583 и 507 051 балл, соответственно.

Напомним, что Black Shark 3 Pro прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 865, поддержку сотовых сетей пятого поколения, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, стереодинамики, модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержку WiFi 6, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Официальный дебют смартфон должен состояться уже 3 марта.